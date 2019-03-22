Саратовский судья проклял пензенского за шесть лет тюрьмы

Судья Саратовского областного суда в отставке Владимир Стасенков получил шесть колонии общего режима за покушение на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Издание «Пенза-пресс» сообщает, что после оглашения приговора Стасенков обратился к судье из Пензы, выносившему вердикт, и сказал: «Будь ты проклят!».

По версии следствия, экс-судья должен был получить 15 миллионов рублей в обмен на помощь мужчине, которого осудили на восемь лет колонии строгого режима за мошенничество. Стасенков не входил в состав коллегии, рассматривавшей апелляцию по делу, однако пообещал сделать так, чтобы обвиняемого оправдали.