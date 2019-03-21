В Иркутской области осудили 16 участников ОПГ

Осуждены лидеры и участники организованного преступного сообщества (ОПГ) в Иркутской области , совершившие множество преступлений в начале 2000-х годов, сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16 жителям Иркутской области… В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении более 40 преступлений", — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2000-2001 годах на территории Нижнеилимского района Иркутской области 31-летний Александр Захаров сформировал ОПГ.

В 2003 году Захаров и его сообщник Червов расширили группировку, создали различные структурные подразделения и распределили функции и территории, на которых те должны совершать преступления. В том же году участники ОПГ убили одного из лидеров противоборствующей группировки, а также до смерти избили местного жителя, который тоже был криминальным лидером.

В дальнейшем члены группировки вымогали деньги у предпринимателей города. В случае отказа преступники поджигали их имущество и крали автомобили, которые затем возвращали за выкуп. Пострадавшие долго скрывали от полиции множественные преступления, опасаясь расправы.

В 2013 году были задержаны руководители и основные участники ОПГ. После того, как лидера ОПГ задержали в Новосибирске, его ближайшие помощники попытались скрыться, но были задержаны. В результате работы следователи раскрыли ряд преступлений прошлых лет. Материалы дела составили 100 томов.

В результате привлечены к уголовной ответственности все руководители и участники группы. Всего фигурантами дела оказались 26 человек, в отношении 7 из которых уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям (смерть, истечение сроков давности и т.д.).

Захаров получил 21 год лишения свободы, Червов — 21 год лишения свободы и штраф один миллион рублей, Кашников — 24 года лишения свободы и штраф один миллион рублей. Остальные фигуранты дела получили различные сроки наказания, в том числе условно.