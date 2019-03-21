Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У жителя Саратовской области пастух украл барана 

САРАТОВ24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
У жителя села Кожевино неизвестный украл и съел барана. Выяснялось, что это местный пастух.
Об этом корреспонденту информационной службы «Саратов 24» рассказали в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел по Саратовской области.
По информации сотрудников ведомства, в отделение полиции обратился 37-летний житель села Кожевино. Он рассказал, что кто-то у него украл барана. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Местный участковый обнаружил голову и шкуру барана в сарае бывшего деревенского пастуха, который проживал в том же селе. Мужчина во всём сознался. По его словам, барана он съел.
САРАТОВ24: последние новости
Мужчину будут судить за дачу взятки сотруднику ФСБ, чтобы откупить себя и сына В Энгельсе в отношении начальника следственного отделения полиции возбуждено уголовное дело Житель Саратова забил шваброй насмерть пожилого отца
Криминал , Общество , МВД , Саратовская Область
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Оружие
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Мужчина заменил Петросяну Степаненко
Шоу-бизнес
«Многие артистки это пили»: из-за чего умерла Началова
Шоу-бизнес Статьи
Японский «Миллион алых роз» покорил россиян
Шоу-бизнес
Экс-жена Грудинина попросила помощи у полиции
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение