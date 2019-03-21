У жителя Саратовской области пастух украл барана

У жителя села Кожевино неизвестный украл и съел барана. Выяснялось, что это местный пастух.

Об этом корреспонденту информационной службы «Саратов 24» рассказали в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел по Саратовской области.

По информации сотрудников ведомства, в отделение полиции обратился 37-летний житель села Кожевино. Он рассказал, что кто-то у него украл барана. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Местный участковый обнаружил голову и шкуру барана в сарае бывшего деревенского пастуха, который проживал в том же селе. Мужчина во всём сознался. По его словам, барана он съел.