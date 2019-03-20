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Суд в Греции объявил перерыв в слушаниях по делу Винника 

RT на русском + ещё 2 43 минуты назад
Фото: Reuters
Суд в Греции объявил перерыв в слушаниях об освобождении россиянина Александра Винника. Об этом RT сообщил адвокат Тимофей Мусатов.
«В судебном заседании был объявлен перерыв без назначения даты», — сказал он.
По его словам, прокурор заявил ходатайство о том, что суд не компетентен рассматривать данное дело, но оно было отклонено.
Ранее Мусатов рассказал, что Винник потерял 30% своего веса.
Винник был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года. Россиянина обвиняют в отмывании около $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
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Криминал , В мире , Европа , Происшествия , Александр Винник , Греция
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