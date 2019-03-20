Суд в Греции объявил перерыв в слушаниях по делу Винника

Суд в Греции объявил перерыв в слушаниях об освобождении россиянина Александра Винника . Об этом RT сообщил адвокат Тимофей Мусатов.

«В судебном заседании был объявлен перерыв без назначения даты», — сказал он.

По его словам, прокурор заявил ходатайство о том, что суд не компетентен рассматривать данное дело, но оно было отклонено.

Ранее Мусатов рассказал, что Винник потерял 30% своего веса.

Винник был арестован в Греции по запросу США в июле 2017 года. Россиянина обвиняют в отмывании около $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.