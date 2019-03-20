Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых

Суд арестовал соучастников резонансного похищения женщины в Якутске

Городской суд Якутска избрал меру пресечения соучастникам резонансного похищения женщины, они арестованы до 17 мая, сообщила пресс-секретарь суда Варвара Слепцова.

В воскресенье СУ СК по Якутии возбудило уголовное дело по признакам изнасилования и похищения человека. С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска. По данным следствия, ночью 17 марта 23-летний мужчина у дома на улице Кузьмина в Якутске силой затащил женщину в салон автомашины "Тойота-Королла" и отвез в сторону гаражей на улице Севастопольская. Там он изнасиловал потерпевшую. В последующем он приехал в автомастерскую, где находились двое его знакомых, и оставил женщину там, а сам уехал. Пострадавшая дождалась, пока мужчины уснут, и убежала.

Информация в соцсетях о том, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, вызвала общественный резонанс. Власти Якутии встретились с жителями республики.

В понедельник сотрудники Росгвардии и полиции установили местонахождение подозреваемого. В ходе допроса задержанный признал вину в преступлениях и дал следователю подробные показания об обстоятельствах их совершения. Решением суда мужчину арестовали.

Потерпевшая сообщила, что похищение и изнасилование совершено одним человеком, и в ходе опознания указала на подозреваемого. В отношении его приятелей следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"В Якутском городском суде прошли слушания о мере пресечения двум мужчинам, по версии следствия, принимавшим участие в незаконном лишении свободы жительницы Якутска. Они заключены под стражу на время дополнительного расследования до 17 мая", — поделилась Слепцова.

Ранее сообщалось, что мэр Якутска Сардана Авксентьева на встрече с делегацией из Киргизии, прибывшей из-за преступления мигранта в отношении местной жительницы, заявила, что резонансная ситуация в городе имеет экономические, а не националистические предпосылки. В СУСК напомнили, что "преступность не имеет национальности", и призвали жителей республики "воздержаться от любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты".