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Адвокат Карауловой просит суд об УДО 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что просит суд отпустить условно-досрочно Варвару Караулову, осуждённую за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»*.
«Я подал ходатайство в Вологодский городской суд об условно-досрочном освобождении Карауловой от отбывания наказания», — приводит ТАСС его слова.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала RT о своей встрече с Карауловой.
Караулова была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ, в декабре 2016 года её приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Криминал , Происшествия , Варвара Караулова , Сергей Бадамшин , Татьяна Москалькова , Исламское государство , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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