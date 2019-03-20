Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян

Российские полицейские станут встречать преступников с «Нежностью» — но радоваться злоумышленникам не стоит. «Нежность» — это название новых наручников, 48 тысяч комплектов которых в нынешнем году поступят на вооружение МВД

Силовые структуры в России вообще любят называть свои спецсредства красиво и романтично. Электрошокер «Ласка», дубинка «Сюрприз», бронежилет «Грация», — список можно продолжать долго. А вершиной фантазии правоохранительных органов по праву может считаться 23-мм пуля «Привет» для полицейского карабина КС-23, призванная останавливать особо буйных и крепких преступников. Так что у дерзких бандитов есть все шансы получить «Привет» вместе со сломанными ребрами.

Сегодня МВД России может похвастаться 100 тысячами комплектов наручников «Нежность» — ведомство закупило их в связи с плановым обновлением спецсредств. Каждая пара новых наручников из высокопрочных сортов легированной стали обошлась полицейским в 922 рубля. «Нежность» выдерживает нагрузку до 150 килограммов и рассчитана на пять тысяч циклов безотказной работы.

Divecon.net

Как сказано на сайте поставщика изделий — ЗАО «НИИ специальных материалов» — «Нежность» рассчитана на мягкий контакт с руками задержанных. Наручники не нарушают кровообращения, не допускают защипов и повреждений кожи. При этом их конструкция позволяет применять болевые приемы и «оперативно ограничивать свободу движений рук».