В США гинеколог оплодотворил 50 женщин

США врач-репродуктолог из штата Индиана около сорока лет использовал свою семенную жидкость для оплодотворения пациенток и стал отцом как минимум 50 детей.

Как сообщает журнал The Atlantiс, пациентки ни о чём не догадывались до 2014 года, пока одна из его дочерей решила найти своих единокровных братьев или сестер через специальный форум. Из-за внешнего сходства она обратила внимание на одну из его участниц, которая потом действительно оказалась её родственницей.

Впоследствии и другие дети пациенток обнаружили своё родство. В результате последних тестов ДНК отцовство врача доказали уже 50 человек.

Гинеколог сознался в использовании собственного генетического материала около 50 раз. Врач пояснил, что семенную жидкость от других доноров в то время было гораздо сложнее найти и занимало больше времени, нежели использовать собственную.

В 2017 году суд Индианы оштрафовал медика на $500 и приговорил к одному году заключения условно, сообщет РИА Новости

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