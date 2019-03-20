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В США гинеколог оплодотворил 50 женщин 

News.ru 1 час назад
В США врач-репродуктолог из штата Индиана около сорока лет использовал свою семенную жидкость для оплодотворения пациенток и стал отцом как минимум 50 детей.
Как сообщает журнал The Atlantiс, пациентки ни о чём не догадывались до 2014 года, пока одна из его дочерей решила найти своих единокровных братьев или сестер через специальный форум. Из-за внешнего сходства она обратила внимание на одну из его участниц, которая потом действительно оказалась её родственницей.
Впоследствии и другие дети пациенток обнаружили своё родство. В результате последних тестов ДНК отцовство врача доказали уже 50 человек.
Гинеколог сознался в использовании собственного генетического материала около 50 раз. Врач пояснил, что семенную жидкость от других доноров в то время было гораздо сложнее найти и занимало больше времени, нежели использовать собственную.
В 2017 году суд Индианы оштрафовал медика на $500 и приговорил к одному году заключения условно, сообщет РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, в Испании провели первый в мире эксперимент по зачатию ребёнка от трёх родителей. Метод должен помочь бесплодной 32-летней жительнице Греции стать матерью.
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Криминал , Видео , РИА Новости , США
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