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Подростки избили бездомного в Воронеже 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Полицейские в Воронеже проверяют информацию о нападении на бездомного. Соответствующая информация и видеозаписи инцидента появилась в одном из пабликов социальной сети «Вконтакте».
Сообщается, что двое несовершеннолетних парней жестоко избили бездомногомужчину в его временном жилище. Находившаяся рядом с подростками девушка снимала случившиеся на телефон.
Причины агрессии подростков неизвестны, пользователи социальных сетей предполагают, что подростки придерживаются неонацистских взглядов и считают бездомных низшим слоем общества.
Ранее News.ru писал о том, что десятиклассник из дагестанского города Избербаш обратился к правоохранителям за помощью. Он попросил лишить его мать родительских прав за побои.
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