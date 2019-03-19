Подростки избили бездомного в Воронеже

Полицейские в Воронеже проверяют информацию о нападении на бездомного. Соответствующая информация и видеозаписи инцидента появилась в одном из пабликов социальной сети «Вконтакте».

Сообщается, что двое несовершеннолетних парней жестоко избили бездомногомужчину в его временном жилище. Находившаяся рядом с подростками девушка снимала случившиеся на телефон.

Причины агрессии подростков неизвестны, пользователи социальных сетей предполагают, что подростки придерживаются неонацистских взглядов и считают бездомных низшим слоем общества.

Ранее News.ru писал о том, что десятиклассник из дагестанского города Избербаш обратился к правоохранителям за помощью. Он попросил лишить его мать родительских прав за побои.