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Полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что московские правоохранители задержали двух женщин по подозрению в распространении сильнодействующих веществ. Об этом сообщает агентство "Москва".
Отмечается, что две женщины возрастом 33 и 29 лет были задержаны в съемной квартире по улице Вилиса Лациса. Одна из них является гражданской России, а вторая — "уроженкой одного из государств ближнего зарубежья".
"Изъяты пакеты, емкости, коробки с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсулы и таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин", — сообщила Волк.
По ее словам, общая стоимость препаратов составляет превышает 10 млн руб. Обвинение полагает, что женщины ввозили препараты из других стран, а потом рассылали почтой по России.
Ранее сообщалось, что москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети.
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