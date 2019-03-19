Полиция изъяла у москвичек 80 кг таблеток для похудения

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что московские правоохранители задержали двух женщин по подозрению в распространении сильнодействующих веществ. Об этом сообщает агентство "Москва".

Отмечается, что две женщины возрастом 33 и 29 лет были задержаны в съемной квартире по улице Вилиса Лациса. Одна из них является гражданской России, а вторая — "уроженкой одного из государств ближнего зарубежья".

"Изъяты пакеты, емкости, коробки с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсулы и таблетки, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин", — сообщила Волк.

По ее словам, общая стоимость препаратов составляет превышает 10 млн руб. Обвинение полагает, что женщины ввозили препараты из других стран, а потом рассылали почтой по России.

Ранее сообщалось, что москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети.