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Двоих спонсоров ИГИЛ задержали в Дагестане 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Двух жителей Дагестана заподозрили в финансировании терроризма. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Следственный комитет России по Республике Дагестан задержал задержали двух мужчин, подозреваемых в финансировании терроризма. Против них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.1 УК РФ.
Следователи установили, что в период с 2015 по 2017 годы подозреваемые перечислили более десяти миллионов рублей террористической организации ИГИЛ*.
Кроме того, во время обыска в квартире, где собирались финансисты боевиков, нашли запрещенную экстремистскую литературу.
«Данное преступление выявлено в результате совместной работы следователей с подразделениями ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО», — говорится в сообщении.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.
За пособничество террористам всем задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.
Звенья этой большой финансовой цепи обезврежены также в Ульяновске и Воронеже. По имеющийся информации, некоторые оставшиеся без финансирования боевики в Сирии уже выразили желание прекратить вооруженную борьбу.
*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ
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Криминал , Происшествия , ФСБ , Исламское государство , СКР , МВД , Республика Дагестан
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