Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве неизвестные избили студента из Китая и похитили у него 2,5 млн рублей 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Злоумышленники избили студента из Китая на Волоколамском шоссе в Москве и отобрали у него 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили источник в правоохранительных органах.
"Накануне вечером неизвестные напали на китайского студента на Волоколамском шоссе, избили его и отобрали сумку, в которой было 2,5 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
Информацию о происшествии ТАСС подтвердили в пресс-службе главка московской полиции. "18 марта по адресу: Волоколамское шоссе, д.142, четверо неизвестных предметом, похожим на молоток, нанесли побои мужчине 1985 года рождения и похитили у него сумку, в которой находились 2 млн 500 тыс. рублей, после чего скрылись на автомобиле", — сказали в пресс-службе.
Пострадавший обратился в больницу, ему поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж в особо крупном размере").
ТАСС: последние новости
Полиция начала проверку после стрельбы по зданию кадетского корпуса в Москве Несколько картин украли из художественной галереи в центре Москвы Челябинские власти оспорят в суде заключение ФАС об антиконкурентном соглашении
Комментарии3
Криминал , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Китай , Москва
Читайте также
Видео
России «не простят и не забудут» Крым
В мире Политика
Россия готовится к развертыванию ракет США
Армия
Ушёл из жизни классик отечественного кино
Общество
Пока вы спали: Путин назвал срок снятия санкций
Другое Общество
Генерал запутался в собственных словах о Ту-22М3 в Крыму
Армия
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
Армия
В Сургуте во время свадьбы задержали жениха с автоматом
Криминал Происшествия
Губин покинул Россию
Шоу-бизнес
Симоньян беременна
Общество
Специалист прокомментировал смерть Началовой от ВИЧ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение