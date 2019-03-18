Подросток попросил в соцсетях лишить мать родительских прав

Десятиклассник из дагестанского города Избербаш обратился к правоохранителям за помощью в соцсетях, где попросил лишить его мать родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по республике Дагестан.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе управления Следственного комитета по региону.

Как стало известно со слов 16-летнего подростка, родитель ведёт асоциальный образ жизни, употребляет алкоголь и посещает сомнительные компании. Кроме того, мать систематически поколачивает как самого мальчика, так и его 12-летнюю сестру, а также 14-летнего брата.

Как отмечает ведомство, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение о дальнейших действиях в отношении гражданки.

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