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Подросток попросил в соцсетях лишить мать родительских прав 

News.ru + ещё 2 37 минут назад
Фото: News.ru
Десятиклассник из дагестанского города Избербаш обратился к правоохранителям за помощью в соцсетях, где попросил лишить его мать родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по республике Дагестан.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе управления Следственного комитета по региону.
Как стало известно со слов 16-летнего подростка, родитель ведёт асоциальный образ жизни, употребляет алкоголь и посещает сомнительные компании. Кроме того, мать систематически поколачивает как самого мальчика, так и его 12-летнюю сестру, а также 14-летнего брата.
Как отмечает ведомство, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение о дальнейших действиях в отношении гражданки.
Как писал ранее News.ru, в Майами полицейские избили темнокожую 14-летнюю девочку.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , Избербаш
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