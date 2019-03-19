Нидерландского стрелка заподозрили в терроризме

Мужчина, убивший трех человек в трамвае в нидерландском Утрехте , возможно, имел террористические мотивы. Об этом сообщает Politie.

Как отмечается, полиция не смогла найти никаких доказательств того, что главный подозреваемый каким-либо образом связан с жертвами.

Reuters передает, в прокуратуре серьезно рассматривают терроризм как мотив произошедшей атаки. В частности, на это указывает характер стрельбы и письмо, найденное в машине для бегства с места преступления. В то же время пока до конца неясно, действовал ли он из политических убеждений или по личным причинам.

До этого сообщалось, что случившееся могло быть связано с ситуацией в семье мужчины, поскольку одной из тех, в кого он стрелял, была его родственница.

Мужчина открыл огонь по пассажирам трамвая в Утрехте 18 марта. Инцидент произошел около 10:45 по местному времени (12:45 мск) около остановки общественного транспорта «Площадь 24 октября». В результате погибли три человека, серьезно пострадали еще трое. Кроме того, четверо пассажиров получили легкие травмы, упав из-за начавшейся паники, отмечает Politie.

В общей сложности были задержаны три человека, в том числе главный подозреваемый, 37-летний уроженец Турции Гёкмен Танис. Его через несколько часов схватили дома, при нем нашли огнестрельное оружие. Мужчину затем арестовали. Роль двух других подозреваемых пока не сообщается.