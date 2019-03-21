Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Москвы из банковской ячейки украли почти 28 миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку после заявления о краже почти 28 миллионов рублей из банковской ячейки в центре Москвы, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Там сообщили, что гражданин 1978 года рождения заявил, что 19 марта года заключил договор об аренде сейфовой ячейки в банке, куда поместил 27,8 миллиона рублей. Также была оформлена доверенность ещё на одного человека с правом единоличного посещения, но ключи от ячейки ему не передавались.
"20 марта мужчина обнаружил отсутствие денежных средств", — рассказал собеседник агентства.
Проводится проверка.
Последние новости
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства Клинцевич прокомментировал отставку Назарбаева
Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Ким Чен Ын собрался в Россию после неудачи с Трампом
В мире Азия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
Кто станет истинным наследником Назарбаева
СНГ Статьи
В Москве 21 марта ожидается до +5 °С
Погода Новости Москвы
Спящая кассирша не смогла противиться вору
Происшествия Криминал
Хитрый план Украины: хроника провала
В мире Статьи
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение