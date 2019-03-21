В центре Москвы из банковской ячейки украли почти 28 миллионов рублей

Полиция проводит проверку после заявления о краже почти 28 миллионов рублей из банковской ячейки в центре Москвы , сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Там сообщили, что гражданин 1978 года рождения заявил, что 19 марта года заключил договор об аренде сейфовой ячейки в банке, куда поместил 27,8 миллиона рублей. Также была оформлена доверенность ещё на одного человека с правом единоличного посещения, но ключи от ячейки ему не передавались.

"20 марта мужчина обнаружил отсутствие денежных средств", — рассказал собеседник агентства.

Проводится проверка.