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Правозащитника Титиева приговорили к четырём годам колонии-поселения 

RT на русском + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шалинский районный суд Чечни приговорил к четырём годам колонии-поселения главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева по обвинению в незаконном хранении марихуаны.
Об этом информирует РИА Новости из зала суда.
«Приговорить к четырём годам с отбыванием срока в колонии-поселении», — сказала судья.
Как отмечается, суд постановил сохранить меру пресечения в виде ареста сохранить до вступления приговора в законную силу.
Как уточняет агентство, подсудимый в последнем слова отказался признать себя виновным.
11 марта обвинение просило приговорить Титиева к четырём годам колонии со штрафом 100 тыс. рублей.
Ему вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией.
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Криминал , Происшествия , Мемориал , РИА Новости , Чеченская Республика
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