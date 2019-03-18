Шалинский районный суд Чечни приговорил к четырём годам колонии-поселения главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева по обвинению в незаконном хранении марихуаны.
Об этом информирует РИА Новости из зала суда.
«Приговорить к четырём годам с отбыванием срока в колонии-поселении», — сказала судья.
Как отмечается, суд постановил сохранить меру пресечения в виде ареста сохранить до вступления приговора в законную силу.
Как уточняет агентство, подсудимый в последнем слова отказался признать себя виновным.
11 марта обвинение просило приговорить Титиева к четырём годам колонии со штрафом 100 тыс. рублей.
Ему вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией.