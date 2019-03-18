Гадалку признали виновной в хищении денег из «Нота-банка»

Останкинский суд Москвы признал гадалку Нону Михай виновной по делу о хищении более 2,1 млрд рублей из «Нота-банка» . Обвинения в хищении и мошенничестве предъявлены также совладельцам «Нота-банка» Дмитрию и Вадиму Ерохиным.

Как передаёт АГН «Москва», Михай, единственная из фигурантов, признала свою вину и заявила в суде о раскаянии. Она, по версии следствия, выполняя роль неформального советника банкиров, подстрекала их к хищению. Гособвинение запросило ей пять лет колонии и 700 тыс. рублей штрафа.