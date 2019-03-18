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Гадалку признали виновной в хищении денег из «Нота-банка» 

News.ru + ещё 13 7 часов назад
Фото: News.ru
Останкинский суд Москвы признал гадалку Нону Михай виновной по делу о хищении более 2,1 млрд рублей из «Нота-банка». Обвинения в хищении и мошенничестве предъявлены также совладельцам «Нота-банка» Дмитрию и Вадиму Ерохиным.
Как передаёт АГН «Москва», Михай, единственная из фигурантов, признала свою вину и заявила в суде о раскаянии. Она, по версии следствия, выполняя роль неформального советника банкиров, подстрекала их к хищению. Гособвинение запросило ей пять лет колонии и 700 тыс. рублей штрафа.
Как писал News.ru, следователи пока не установили истинного владельца 8,5 миллиарда рублей, которые были найдены в квартире бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Часть этих денег имела упаковку как минимум трёх банков, один из них — ПАО «Нота-банк», лицензия у которого отозвана в ноябре 2015 года.
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Криминал , Происшествия , Дмитрий Захарченко , Нота-Банк , МВД , Москва
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