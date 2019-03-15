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Суд отказал в аресте депутата Госдумы Белоусова 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого во взятке. Об этом сообщает ТАСС.
Следственный комитет России просил арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя", — огласила решение судья.
6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что СК просит арестовать депутата Госдумы за взятку.
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Криминал , Происшествия , Вадим Белоусов , Госдума , СКР , Екатеринбург
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