Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого во взятке. Об этом сообщает ТАСС.
Следственный комитет России просил арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя", — огласила решение судья.
6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что СК просит арестовать депутата Госдумы за взятку.