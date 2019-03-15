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Выкинувший с балкона кота уралец получил год колонии 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Урала, выкинувший с балкона кота знакомой, был приговорен к году лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В ходе судебного процесса подсудимый признал свою вину, принеся извинения хозяйке кота.
Как отмечается, в 2018 году мужчина находился в гостях у знакомой. Будучи в нетрезвом состоянии, он выбросил с четвертого этажа кота британской породы.
Кот выжил после падения, но получил ссадины и несколько переломов, уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что уральцу грозит пять лет тюрьмы за убийство щенка.
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