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Фигурантов «дела Захарченко» оставили в СИЗО 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Агентство Москва/Андрей Никеричев
Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения экс-адвокату Виктору Белевцову и совладельцу группы компаний "1520" Валерию Маркелову, обвиняемых в посредничестве при даче взятки полковнику Дмитрию Захарченко, сообщает News.ru.
Таким образом, они останутся под арестом до 8 апреля. Защита же обвиняемых пыталась обжаловать постановление Басманного суда.
Уголовные дела против Белевцова и Маркелова возбудили в начале октября 2018 года. Им вменяют статью "Дача взятки". По версии следствия, они являлись посредниками при передаче взятки в два миллиарда рублей полковнику Захарченко.
Самому полковнику инкриминируется ряд коррупционных преступлений, в том числе получение взятки от ресторатора Меди Дусса. Именно в этом эпизоде посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.
Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Дело получило резонанс после того, как в квартире его сестры нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Объяснить происхождение этих денег Захарченко не смог. Все средства были обращены в доход государства.
В декабре прошлого года суд продлил арест отцу полковника Захарченко Виктору до 14 марта. Аналогичное решение было принято и в отношении советника председателя правления "ББР-Банка" Владимира Корьевкина.
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Криминал , Происшествия , Виктор Захарченко , Владимир Корьевкин , Дмитрий Сенин , Алексей Лаушкин , Дмитрий Захарченко , ФСБ , ББР Банк , Мосгорсуд , ФСИН
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