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Депутат Белоусов прокомментировал дело о взятке 

Р-Спорт + ещё 71 1 час назад
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Депутат Госдумы Вадим Белоусов прокомментировал обвинения в получении взятки в размере трех с половиной миллиарда рублей. Видео с комменатирием депутата опубликовал телеканал "Звезда".
Белоусов подчеркнул, что не согласен с предъявленными обвинениями, а на вопрос о том, откуда появилась такая большая сумма, заявил, что "не брал таких денег".
"Я не знаю. Я не брал такой суммы", — сказал депутат.
Кроме того, он рассказал, что "ему в вину ставят его работу в Госдуме", где он выступал за строительство дорог в Челябинской области.
"Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги Челябинской области, — добавил Белоусов.
Также депутат добавил, что деньги получили "другие люди" и вывели их за границу. При этом он заявил, что представлял документы, в которых было описано, куда делись эти 3,5 миллиарда рублей.
В начале декабря Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить против него уголовное дело. По данным следствия, он связан с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юрьевичем. Вместе с сообщниками они получили от "неофициального холдинга "Автобан" за покровительство "взятку, превышающую три миллиарда рублей". В обмен входящим в холдинг организациям, считает следствие, "обеспечили победу в аукционах в сфере дорожного обслуживания", а подконтрольные "Автобану" люди назначены директорами госпредприятий.
Что в Следственном комитете понимают под "неофициальным холдингом "Автобан", пока неясно. При этом Дорожно-строительная компания "Автобан" (крупный исполнитель государственных контрактов) в пресс-релизе для СМИ сообщила, что "никогда не имела отношений с депутатом Вадимом Белоусовым", и не исключила, что "речь идет об иной организации".
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Комментарии48
Криминал , Происшествия , Вадим Белоусов , Госдума , СКР , ТК "Звезда" , Челябинская Область
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