Депутат Белоусов прокомментировал дело о взятке

Белоусов подчеркнул, что не согласен с предъявленными обвинениями, а на вопрос о том, откуда появилась такая большая сумма, заявил, что "не брал таких денег".

"Я не знаю. Я не брал такой суммы", — сказал депутат.

Кроме того, он рассказал, что "ему в вину ставят его работу в Госдуме", где он выступал за строительство дорог в Челябинской области

"Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги Челябинской области, — добавил Белоусов.

Также депутат добавил, что деньги получили "другие люди" и вывели их за границу. При этом он заявил, что представлял документы, в которых было описано, куда делись эти 3,5 миллиарда рублей.

В начале декабря Госдума лишила Белоусова депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить против него уголовное дело. По данным следствия, он связан с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юрьевичем. Вместе с сообщниками они получили от "неофициального холдинга "Автобан" за покровительство "взятку, превышающую три миллиарда рублей". В обмен входящим в холдинг организациям, считает следствие, "обеспечили победу в аукционах в сфере дорожного обслуживания", а подконтрольные "Автобану" люди назначены директорами госпредприятий.