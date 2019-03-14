Как правоохранители воспользуются законом против криминальных авторитетов

Госдума приняла закон, позволяющий сажать криминальных авторитетов просто за сам факт их принадлежности к высшей бандитской касте. Главный вопрос теперь, как на практике доказывать, что конкретный подозреваемый — «вор в законе». Ведь никто из них не носит с собой справку о том, что предъявитель является «крестным отцом» мафии.

Госдума в среду одобрила в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу, которые вводят наказание для лиц, занимающих «высшее положение в преступной иерархии». Таким людям отныне грозит тюрьма на срок от 8 до 15 лет плюс штраф до 5 млн рублей. Образно говоря, предлагается наказывать гражданина России за сам статус «вор в законе».

Закон исключает применение условного осуждения. Однако лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или пошедшее на сотрудничество с правоохранительными органами для раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.

Законопроект, который в середине февраля внес президент Путин, кроме того, ужесточает наказание за создание преступного сообщества — вплоть до пожизненного заключения. Такого, кстати, в России еще не бывало. До сих пор самый строгий приговор нашему «вору в законе» вынесен был не у нас, а за океаном. В конце прошлого года «смотрящий» за Нью-Йорком 42-летний Ражден Шулая (Ражден Питерский) осужден на 45 лет тюремного заключения.

В начале марта специалист по уголовно-арестантской культуре Александр Сидоров сообщил, что преступный мир даже сменил свою терминологию.

«Сейчас в «воровской» среде редко говорят, что кого-то из криминальных авторитетов «короновали» или «крестили». Употребляют такую формулировку: «По нему решили вопрос», а сами лидеры отвечают: «Я при своих», — пояснил эксперт в разговоре с изданием Ura.ru. Отмечается, что изменения в криминальном жаргоне спровоцированы как раз новым путинским законом. Кроме того, появились сообщения о том, что большинство авторитетов уже уехали из России, не дожидаясь вступления в силу нового закона.

О том, кто принадлежит к воровской «элите» в России в целом известно не только МВД, но и прессе, которая, к примеру, полгода назад подробно сообщала, что новым «крестным отцом» столицы, впервые за несколько десятилетий избран россиянин славянского происхождения по прозвищу Шишкан. Ранее этот пост долгое время принадлежал уроженцам Кавказа.

54-летний Шишканов (он же Олег Раменский), старый верный друг Захария Калашова , хорошо известен в околофутбольных кругах. В прессе его называли «теневым хозяином» Раменского района. Как утверждал МК, к титулу «вора номер 1» Шишкан всегда относился скептически, считая, что среди «законников» нет первых, вторых и третьих.

«Росбалт» в подробностях описывал сходку, на которой избрали Шишкана, и место, где она проходила. Сообщалось поименно, кто именно принял в ней участие.

Между тем остается вопрос, не станет ли новый закон соблазном для недобросовестных сыщиков и следователей.

Адвокат, бывший следователь МВД Святослав Попрушко опасается, что новыми возможностями вполне могут воспользоваться для чисто формального роста раскрываемости.

«Отпадет необходимость доказывать участие лица в конкретной ОПГ и руководство конкретными преступлениями. Для положительного результата достаточно доказать, что гражданин является крупным авторитетом, — сказал Попрушко газете ВЗГЛЯД

«Не исключено, что в суды будут попадать дела на бомжей, наркоманов и мелких воришек, которые будут чистосердечно признаваться в своем высоком положении в криминальной иерархии, а признания эти будут подтверждаться свидетельскими показаниями оперативных работников о том, что им от тайных осведомителей стало известно, что условный бомж Иванов, ранее судимый за кражу бутылки водки, — на самом деле главарь крупной банды, а в теплотрассе живет для конспирации», — считает адвокат.

Бывший сотрудник уголовного розыска, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов горячо поддерживает поправки.

«Отдельная статья позволит отделить мух от котлет. Когда статью введут в действие, будет спрос: сколько привлекли к уголовной ответственности криминальных авторитетов в том или ином регионе. Это как раз то, чего не хватало, — сказал он газете ВЗГЛЯД. — Теперь начнется настоящая борьба с ворами в законе. Я двумя руками за принятие этой поправки. Ведь так будет нанесен мощнейший удар по организованной преступности. Это не «белые воротнички», а люди, которые поделили Россию, «смотрящих» установили».

Проблема в том, что многие из нынешних авторитетов вообще не делают воровских татуировок. А бывает, не отвечают на прямой вопрос (по крайней мере, если его задают сотрудники правоохранительных органов) «Являетесь ли вы вором в законе?».

По старым бандитским «понятиям», настоящий вор в законе не имел права врать по этому поводу. В лучшем случае, он мог молчать, что опять же служило косвенным доказательством его «коронации».

Но это правило стало постепенно отмирать после принятия антиворовского законодательства в Грузии. Там тоже в тюрьму с недавних пор сажают просто за обладание статусом вора в законе. Черноусов надеется, что доказать наличие такого статуса у подозреваемого помогут осведомители, внедренные в ряды мафиози.

«В окружение преступных лиц могут, например, внедряться специальные люди, которые, впоследствии, становятся свидетелями»,

— сказал он. Такая тактика применяется во всем мире, в частности, в США.

В нынешнем уголовном кодексе уже есть статья 210, которая предусматривает ответственность и за создание преступного сообщества, и за участие в таковом, и ответственность для лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии (часть четвертая). То есть воров в законе теоретически и сегодня можно сажать за их статус.

Но в 210-й статье нет определения того, кого следует считать лицом, занимающим «высшее положение» в преступной иерархии. В 2010 году пленум Верховного суда пытался было дать такое определение. Он указал, что о занятии такого положения могут свидетельствовать определенные преступные действия такого лица и также «наличие связей с экстремистскими и (или) террористическими организациями или наличие коррупционных связей и т.п.». Но в результате по 210, часть 4 так и не вынесено ни одного приговора.

Следовательно, более четкое определение все равно нужно. Оно в новом законопроекте как раз и есть. Кроме того, в нем установлена ответственность за сам факт участия в собраниях представителей преступных сообществ. Этого в действующей пока редакции 210-й статьи нет. Так что, уверены эксперты, новые поправки в УК пойдут на пользу делу.