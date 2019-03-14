Босс мафиозного клана Гамбино застрелен в Нью-Йорке

Глава мафиозного клана Гамбино Франк Кали, известный по прозвищу Фрэнки Бой, застрелен на пороге собственного дома в Нью-Йорке . Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, в среду вечером неизвестный около шести раз выстрелил в Кали. Затем он переехал его тело на синем пикапе и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшего обнаружили жена и дети, которые немедленно доставили его в больницу. Там врачи констатировали смерть 53-летнего мафиози.

Громкое убийство произошло около дома Кали, расположенном в престижном микрорайоне Тодт-Хилл. Это место приобрело популярность после выхода фильма «Крестный отец» — там по сюжету располагался дом семьи Корлеоне.

По негласным правилам мафии, убийство на пороге семейного жилища можно расценивать как принципиальное «неуважение», пишет NYP.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего. Силовики допрашивают свидетелей и просматривают камеры видеонаблюдения, запечатлевшие убийство. Исполнитель преступления объявлен в розыск.

Правоохранителям также проверят других членов преступных кланов Нью-Йорка на причастность к смерти Кали. Последнее убийство криминально авторитета такого уровня произошло в Нью-Йорке в 1985 году. Тогда у ресторана «Спаркс» на Манхэттене был застрелен глава семьи Гамбино — Пол Кастеллано. Убийство заказал его подчиненный Джон Готти

Через две недели Готти стал главой семьи Гамбино. Спустя семь лет, в 1992 году, он был приговорен к пожизненному заключению. В результате преступник скончался в тюрьме от рака горла.

Как отмечает Reuters , клан Гамбино является одной из пяти крупнейших мафиозных групп итальяно-американского происхождения. Все они занимаются контролем организованной преступности в Нью-Йорке и не раз были уличены в таких преступлениях, как незаконное распространение наркотиков, убийства и вымогательство.

Франк Кали, убитый в среду, 13 марта, фактически возглавил клан Гамбино в 2015 году, пишет The New York Post. Он пришел на смену 68-летнему Доменико Чефалу, который сложил свои полномочия в силу возраста. С тех пор Кали был признан «объединяющей фигурой» в семье — он активно занимался привлечением новых «гангстеров-иммигрантов из Италии». Силовики также приписывают ему активизацию торговли героином и окситоцином, однако прямых доказательств пока нет.

По данным источников в полиции, в тесных кругах Фрэнки Боя нередко называли противоположностью предшественников, любивших показаться в свете.

«Никто его никогда не видел. Кали был настоящим «тихим боссом» старой закалки», — пояснил собеседник издания.

У погибшего была только одна судимость. В 2008 году его и еще 62 человек арестовали по обвинению в рэкете. Тогда Кали признал себя виновным в сговоре с целью вымогательства и отбыл 16-месячный тюремный срок.

Ранее, в конце октября 2018 года, был найден мертвым еще один мафиози — известный гангстер Джеймс «Уайти» Балджер. Глава бостонской мафии 70-х годов, приговоренный в 2013 году к двум пожизненным срокам за 11 убийств, был забит до смерти в своей камере в возрасте 89 лет. Его тело было обнаружено 30 октября в 8:20 по местному времени.

«Персонал немедленно предпринял меры, чтобы спасти его жизнь. Однако, по заключению медицинских экспертов, Балджер был уже мертв», — сообщали в Федеральном бюром тюрем США.

Другие заключенные, а также сотрудники исправительного учреждения не пострадали.

Расследование убийства Балджера продолжается. Между тем, по данным The Boston Globe, на протяжении пяти лет преступник содержался в одной из тюрем Флориды, однако из-за проблем со здоровьем должен был отправиться на лечение. По неизвестным причинам в госпиталь он так и не попал — незадолго до запланированного лечения его перевели в тюрьму «Хазлтон». Там он и был найден мертвым 30 октября прошлого года.

По предварительным данным следователей, к убийству бостонского мафиози причастны двое заключенных тюрьмы «Хазлтон». Один из них — 51-летний киллер Фотиос «Фредди» Гиас, отбывающий пожизненное заключение за убийство. Главным доказательством стали записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели, как злоумышленники вошли в камеру Балджера за два часа до убийства.

Издание The Boston Globe также процитировало слова частного детектива Теда Макдоуна, который уверен в причастности Гиаса к убийству. По его словам, киллер «ненавидел крыс» и знал о том, что Балджер долгое время сотрудничал с ФБР , а также унижал женщин.

«Он ненавидел мужчин, обижающих женщин. Уайти был крысой, он убивал женщин», — заявил детектив.

Джейс Балджер родился и вырос на юге Бостона, он был старшим из шестерых детей в семье. В 13 лет Балджера впервые привлекли к ответственности — за кражу. Именно тогда он и получил свое знаменитое прозвище — «Уайти» — из-за светлых волос.