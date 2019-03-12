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Женщина отрезала себе руку ради страховки в Словении 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: epa
Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради страховки. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, женщина отрезала часть своей руки для получения выплат в €383 тыс. от страховых компаний.
Как отмечается, жительница города Любляны также рассчитывала получить пожизненное пособие по инвалидности.
При этом за подобное "потерпевшей" грозит от одного до восьми лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Великобритании фармацевта осудили на 30 лет за убийство жены ради побега с любовником.
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Криминал , Происшествия , Словения
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