Фигурантам дела «Мужского государства» вынесли приговор 

Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор четверым фигурантам дела «Мужского государства». Это сообщество распространяло экстремистские материалы, направленные на «возбуждение у неограниченного круга лиц ненависти к представителям неславянской внешности и к действующей власти». Все фигуранты дела признали свою вину.
Данила Абросов и Александр Исаков получили два года и три месяца колонии общего режима за «участие в экстремистком сообществе»; Сергей Жеребцов и Виктор Карташов — четыре года колонии общего режима за «создание экстремистского сообщества», сообщает СК РФ по Хабаровскому краю.
20 декабря суд приговорил основателя сообщества «Мужское государство» в социальной сети «ВКонтакте» Владислава Позднякова к двум годам лишения свободы условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды, писал News.ru.