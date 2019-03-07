Фигурантам дела «Мужского государства» вынесли приговор

Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор четверым фигурантам дела «Мужского государства». Это сообщество распространяло экстремистские материалы, направленные на «возбуждение у неограниченного круга лиц ненависти к представителям неславянской внешности и к действующей власти». Все фигуранты дела признали свою вину.

20 декабря суд приговорил основателя сообщества «Мужское государство» в социальной сети «ВКонтакте» Владислава Позднякова к двум годам лишения свободы условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды, писал News.ru.