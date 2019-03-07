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Фигурантам дела «Мужского государства» вынесли приговор 

News.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Владислав Поздняков/vk.com
Краснофлотский районный суд Хабаровска вынес приговор четверым фигурантам дела «Мужского государства». Это сообщество распространяло экстремистские материалы, направленные на «возбуждение у неограниченного круга лиц ненависти к представителям неславянской внешности и к действующей власти». Все фигуранты дела признали свою вину.
Данила Абросов и Александр Исаков получили два года и три месяца колонии общего режима за «участие в экстремистком сообществе»; Сергей Жеребцов и Виктор Карташов — четыре года колонии общего режима за «создание экстремистского сообщества», сообщает СК РФ по Хабаровскому краю.
20 декабря суд приговорил основателя сообщества «Мужское государство» в социальной сети «ВКонтакте» Владислава Позднякова к двум годам лишения свободы условно. Его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды, писал News.ru.
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Криминал , Происшествия , Виктор Карташов , Александр Исаков , Сергей Жеребцов , СКР , ФСИН , Хабаровск
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