Мэрию в Красноярске забросали «коктейлями Молотова»

Об этом в четверг, 7 марта в пресс-службе главного управления МВД по региону сообщили «Интерфакс»

По подозрению в попытке поджога задержаны двое мужчин 25 и 27 лет. В настоящий момент они арестованы, одному из предполагаемых злоумышленников назначена судебно-психологическая экспертиза. Возбуждены два уголовных дела по статьям 167 («Попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

30 октября 2015 сообщалось о том, что в Новосибирске задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в окно Кировского районного отдела полиции №8. Как выяснилось, правонарушителем оказался подозреваемый в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Таким образом он хотел уничтожить материалы уголовного дела, фигурантом которого являлся.