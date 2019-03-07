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Мэрию в Красноярске забросали «коктейлями Молотова» 

Lenta.ru + ещё 19 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Об этом в четверг, 7 марта в пресс-службе главного управления МВД по региону сообщили «Интерфакс».
По подозрению в попытке поджога задержаны двое мужчин 25 и 27 лет. В настоящий момент они арестованы, одному из предполагаемых злоумышленников назначена судебно-психологическая экспертиза. Возбуждены два уголовных дела по статьям 167 («Попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества») и 213 («Хулиганство») УК РФ.
30 октября 2015 сообщалось о том, что в Новосибирске задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в окно Кировского районного отдела полиции №8. Как выяснилось, правонарушителем оказался подозреваемый в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Таким образом он хотел уничтожить материалы уголовного дела, фигурантом которого являлся.
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Криминал , Происшествия , МВД , Интерфакс , Красноярск
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