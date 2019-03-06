Привязанный к дереву шарпей ждал хозяина и пропал

На юге столицы неизвестный похитил у москвича собаку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает в среду, 6 марта, агентство «Москва».

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 5 марта, около детского сада в Востряковском проезде. В отделение полиции «Бирюлево Западное» с заявлением о краже обратился безработный местный житель.

«Мужчина сообщил, что неизвестный (…) тайно похитил его пса породы шарпей, который был привязан к дереву и дожидался хозяина», — пояснил собеседник агентства.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

7 февраля сообщалось о том, что на улице Дубнинская на севере города в районе дома 61 злоумышленник похитил у местного жителя пса породы шпиц.