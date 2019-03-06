Суд арестовал женщину за продажу новорожденной дочери

Преображенский районный суд Москвы арестовал 23-летнюю женщину, обвиняемую в продаже своей новорожденной дочери за один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 6 марта.

По версии следствия, девушка разместила в Сети объявление о продаже своей новорожденной дочери за один миллион рублей. Полиция задержала москвичку в квартире на востоке столицы во вторник, 5 марта, после того, как она передала ребенка покупательнице, получила деньги и написала расписку. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

— Суд избрал в отношении обвиняемой Барнохон Расулжан Кызы меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2019 года, — рассказала пресс-секретарь суда Александра Савельева. Ее цитирует агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в отношении подозреваемой было возбуждено дело по уголовной статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».