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Суд арестовал женщину за продажу новорожденной дочери 

Вечерняя Москва + ещё 5 29 минут назад
Фото: pixabay.com
Преображенский районный суд Москвы арестовал 23-летнюю женщину, обвиняемую в продаже своей новорожденной дочери за один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 6 марта.
По версии следствия, девушка разместила в Сети объявление о продаже своей новорожденной дочери за один миллион рублей. Полиция задержала москвичку в квартире на востоке столицы во вторник, 5 марта, после того, как она передала ребенка покупательнице, получила деньги и написала расписку. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.
— Суд избрал в отношении обвиняемой Барнохон Расулжан Кызы меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2019 года, — рассказала пресс-секретарь суда Александра Савельева. Ее цитирует агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в отношении подозреваемой было возбуждено дело по уголовной статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
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Криминал , Происшествия , Александра Савельева , АГН "Москва" , Москва
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