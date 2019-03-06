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Таджикскому авторитету предъявили обвинения в четырех убийствах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Одному из лидеров таджикской мафии Анвару (Лутфулло Мухамадиеву) предъявили обвинения в четырех убийствах в Москве. Об этом в среду, 6 марта, сообщает «Росбалт».
По данным издания, преступления совершались им в течение последних десяти лет. Среди них, в частности, были кровавые разборки на рынке «Эмерал», устроенные в 2009 году из-за раздела сфер влияния между группировкой Анвара и «ванчской» ОПГ. Выяснение отношений между двумя группировками переросло в драку со стрельбой, в ходе которой погиб один человек. По версии следствия, смертельные ранения ему нанес сам Анвар.
Второе преступление было совершено, когда у авторитета возник конфликт с другой таджикской группировкой — после того, как во во время одной из разборок был убит его сподвижник. Лутфулло с боевиками прибыл к исполнителям расправы и открыл по ним огонь, уничтожив двоих обидчиков.
Кроме того, по информации источника, в 2014 году Анвар расправился с известным представителем таджикской мафии Шухратом Яхшмурадовым (Шуха). В настоящий момент большинство участников группировки Лутфулло заключены под стражу, остальные объявлены в розыск.
О задержании Лутфулло Мухамадиева стало известно в июне 2017 года, по данным полиции, за год до этого он принимал участие в массовой драке на Хованском кладбище. Несколько месяцев спустя его бригада участвовала в переговорах с бойцами криминального авторитета Рустама Эшона, однако встреча в районе Измайлово закончилась дракой и стрельбой
Как сообщалось, на родине Лутфулло был командиром спецподразделения, а в Московском регионе курировал силовой блок мафиозного клана. Ему платила дань значительная часть мигрантов из Средней Азии, работающих на столичных рынках.
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Криминал , Происшествия , Росбалт , Москва
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