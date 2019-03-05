В Москве будут судить серийного маньяка

Завершено расследование уголовного дела Бахтиёра Матякубова, который обвиняется в совершении 5 убийств и разбойных нападениях, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Установлено, что в 2015 году маньяк выслеживал и убивал женщин в безлюдных местах. Так, в Измайловском парке он ударами ножа в сердце убил 35-летнюю женщину, гулявшую с собакой. Убийца также искал своих потенциальных жертв и в магазинах, совершая злодеяния даже днем. Следствие определило характерный почерк нанесения им смертельных ножевых ударов: чтобы наверняка…

Матякубов долго скрывался от правосудия. Даже уехал в другую страну. Но был выслежен и экстрадирован в декабре 2017 года в Россию. Преступник во всем сознался. К тому же в деле фигурируют показания 25 потерпевших и свидетелей. Медицинская психологическая экспертиза выявила у обвиняемого мстительность и патологическую неприязнь к женскому полу. Следствие, собрав достаточную доказательную базу, направило уголовное дело в суд.