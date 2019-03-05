Экс-главе Серпуховского района стало плохо в суде

В настоящее время его осматривают врачи.

Шестуна задержали в июне 2018 года. Его также подозревают в получении взятки в размере 9,9 млн рублей от руководителя некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта. Состояние фигуранта оценивается в 10 млрд рублей. Ранее Генпрокуратура России обнаружила у бывшего чиновника очередное незаконное имущество на сумму более 425 млн рублей. Защита фигуранта заявляет об отсутствии у арестованного имущества на 10 млрд рублей.

Как писал News.ru, жена Шестуна высказала мнение, что желание ГП изъять имущество экс-чиновника объясняется «местью» и давлением на него.