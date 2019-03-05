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Экс-главе Серпуховского района стало плохо в суде 

News.ru + ещё 9 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, которого обвиняют в мошенничестве, стало плохо на заседании в Басманном суде.
В настоящее время его осматривают врачи.
Шестуна задержали в июне 2018 года. Его также подозревают в получении взятки в размере 9,9 млн рублей от руководителя некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта. Состояние фигуранта оценивается в 10 млрд рублей. Ранее Генпрокуратура России обнаружила у бывшего чиновника очередное незаконное имущество на сумму более 425 млн рублей. Защита фигуранта заявляет об отсутствии у арестованного имущества на 10 млрд рублей.
Как писал News.ru, жена Шестуна высказала мнение, что желание ГП изъять имущество экс-чиновника объясняется «местью» и давлением на него.
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Криминал , Происшествия , Александр Шестун , Генпрокуратура РФ , Московская область
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