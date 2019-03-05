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Опубликовано видео задержания экс-главы Каменска-Уральского 

ТК «Звезда» 1 час назад
Михаила Астахова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Следственый комитет России опубликовал видео задержания бывшего мэра города Каменск-Уральский Михаила Астахова. Он обвиняется в получении взятки от одной из стройфирм в размере 6 млн рублей и автомобиля в обмен на подписание ряда актов на возведение объектов.
Следствие установило, что в действительности работы, оговоренные в упомянутых документах, не были выполнены, хотя строительная компания получила всю положенную ей по договорам сумму.
Преступление было совершено еще в 2014 году, а задержали Астахова, тогда еще главу Каменска-Уральского, 12 мая 2018 года в аэропорту.
На сегодняшний день расследование в отношении чиновника полностью завершено и дело передано в суд. Астахову предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
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