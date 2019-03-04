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Массовая драка в Москве продолжилась разборками в СИЗО 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Конфликт между чеченской и азербайджанской диаспорами, в результате которого в середине февраля произошла массовая драка со стрельбой на юго-востоке Москвы, продолжился и после задержания ряда подозреваемых и перенесся в СИЗО. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, несмотря на то, что большинству предполагаемых участников драки возле кафе «Неолит» удалось скрыться от сотрудников полиции и вернуться в свои регионы, из-за резонанса, который получила эта история в соцсетях, у них появились последователи, которые продолжили разборки в Москве.
«Состоялось более десятка "стрелок" между воинственно настроенными чеченцами и азербайджанцами, самые массовые побоища произошли в Одинцовском районе и на Варшавском шоссе. Были раненые», — пояснил источник.
В частности, по его информации, 19 февраля выходцы из Чечни похитили на юго-востоке столицы уроженца Азербайджана, который участвовал в избиении чеченца, из-за которого якобы и произошел конфликт в «Неолите». Как уточнил собеседник «Росбалта», мужчину избили и затолкали в машину, после чего его никто не видел.
Кроме того, по данным источника, конфликт между представителями двух диаспор продолжился и в СИЗО: чеченцы, попадая в камеры, где уже содержатся азербайджанцы, провоцируют их и «всячески цепляют». Собеседник издания отметил, что ситуация останется напряженной, пока к прекращению конфликта не призовут «люди в самой Чечне, чьего мнения невозможно ослушаться».
Ранее, в феврале, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что пользователи сети неверно преподнесли информацию о массовой драке, представив ее как межнациональный конфликт между чеченцами и азербайджанцами. По его мнению, на самом деле произошедшее было «бытовым конфликтом», которые часто происходят в крупных городах.
Драка со стрельбой возле кафе «Неолит» произошла 14 февраля. По словам очевидцев, в ней участвовали до 70 человек, по данным полиции — 20. В результате правоохранителям удалось задержать 25 человек, у них изъяли травматические пистолеты и ножи.
Очевидец сообщил полиции, что причиной драки стало избиение уроженца Чечни гражданами Азербайджана. Однако в правоохранительных органах установили, что конфликт вспыхнул на бытовой почве. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
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Криминал , Происшествия , Полад Бюльбюль-оглы , МВД , ФСИН , Росбалт , Москва
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