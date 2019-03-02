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Отец убийцы жены и сына: погибшая виновата сама 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Известный крымский писатель Александр Никитин заявил, что её сын, жестоко убивший свою жену и пятилетнего ребёнка в столичном районе Медведково, сделал это по вине своей супруги.
«Иуда — это тот, кто предаёт. Значит, что-то она сделала. Это как озвереть надо мужчине, и как он должен быть оскорблён, чтобы он так себя повёл», — заявил Никитин в беседе с телеканалом Москва 24.
По данным следствия, расправу над женой и ребёнком задержанный совершил 2 марта 2019 года в Москве. После содеянного он попытался свести счёты с жизнью, но не смог. Тела погибших были найдены в квартире, где на стенах было кровью написано:
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«Маша — иуда» и «Я тебя породил, я тебя и убью».
В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее News.ru писал, что москвич, предположительно убивший жену и ребёнка, покупал по 10−15 бутылок водки разных марок за один раз. Об этом рассказала продавщица супермаркета, который находится недалеко от дома мужчины.
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Криминал , Происшествия , Александр Никитин
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