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Во Франции задержали брата «страсбургского стрелка» 

РИА Новости + ещё 4 33 минуты назад
Фото: Vincent Kessler
Старший брат Шерифа Шеката, который устроил теракт в Страсбурге в декабре прошлого года, задержан во Франции в пятницу, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.
Вечером 11 декабря 2018 года 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся. В результате стрельбы погибли четыре человека, пострадали более десяти. В ходе спецоперации Шекат оказал сопротивление и был ликвидирован.
По информации радиостанции, 37-летний Малек Шекат был задержан у себя дома в Страсбурге около 16.00 (18.00 мск) после того, как опубликовал в социальной сети Facebook сообщение, в котором содержится угроза совершения теракта. Также он разметил фото пяти видов оружия. После обысков выяснилось, что оружие было поддельным.
Мужчину поместили под стражу, в настоящий момент полиция ведет его допрос.
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Криминал , В мире , Европа , Происшествия , Страсбург , Франция
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