Во Франции задержали брата «страсбургского стрелка»

Старший брат Шерифа Шеката, который устроил теракт в Страсбурге в декабре прошлого года, задержан во Франции в пятницу, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.

Вечером 11 декабря 2018 года 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся. В результате стрельбы погибли четыре человека, пострадали более десяти. В ходе спецоперации Шекат оказал сопротивление и был ликвидирован.

По информации радиостанции, 37-летний Малек Шекат был задержан у себя дома в Страсбурге около 16.00 (18.00 мск) после того, как опубликовал в социальной сети Facebook сообщение, в котором содержится угроза совершения теракта. Также он разметил фото пяти видов оружия. После обысков выяснилось, что оружие было поддельным.

Мужчину поместили под стражу, в настоящий момент полиция ведет его допрос.