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Пенсионерку с оружием задержали в Москве 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве задержали пенсионерку с браунингом и патронами. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает «Интерфакс».
По данным издания, 67-летняя пенсионерка незаконно хранила огнестрельное оружие и боеприпасы, из ее квартиры изъяты пистолет системы Браунинг и восемь патронов калибра 6,35 миллиметра. Оружие и боеприпасы были исправны и пригодны для производства выстрелов.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В декабре прошлого года тульские полицейские задержали пенсионерку, которая под видом продюсера похищала деньги у участников всероссийского музыкального конкурса. Представляясь сотрудницей медиахолдинга с большими связями, она предлагала артистам содействие за вознаграждение.
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Криминал , Происшествия , Интерфакс , Москва
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