Пенсионерку с оружием задержали в Москве

Москве задержали пенсионерку с браунингом и патронами. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает «Интерфакс»

По данным издания, 67-летняя пенсионерка незаконно хранила огнестрельное оружие и боеприпасы, из ее квартиры изъяты пистолет системы Браунинг и восемь патронов калибра 6,35 миллиметра. Оружие и боеприпасы были исправны и пригодны для производства выстрелов.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В декабре прошлого года тульские полицейские задержали пенсионерку, которая под видом продюсера похищала деньги у участников всероссийского музыкального конкурса. Представляясь сотрудницей медиахолдинга с большими связями, она предлагала артистам содействие за вознаграждение.