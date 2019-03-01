Суд освободил экс-сенатора Дерева из-под стражи

"Суд отказался продлевать ему меру пресечения и освободил из-под стражи", — сказал он.

Коблев отметил, что в суде у него был один довод: люди, инициировавшие дело против его подзащитного, теперь сами стали фигурантами дела о создании организованного преступного сообщества.

"Теперь ему необходимо срочно пройти лечение в кардиоцентре. Он может свободно передвигаться, но максимально заинтересован в окончании уголовного дела. Мы будем требовать его расследования, а также расследования обстоятельств его возбуждения", — отметил Коблев.

Вячеслав Дерев провел в СИЗО почти год. Его задержали в начале марта 2018-го в поселке Псыж в Карачаево-Черкесии, откуда этапировали в Москву — распространенная в последнее время практика по делам о коррупции в высших эшелонах региональной власти.

По данным следствия, Дерев сколотил преступную группу и похитил из российского бюджета более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС. Как отмечали в СК РФ , это дело больше пяти лет, с 2012 года, безуспешно расследовалось региональными следователями, с мертвой точки процесс сдвинулся после передачи в центральный аппарат.

После задержания земляков Дерева из Карачаево-Черкесии — действующего сенатора Рауфа Арашукова и его отца за хищение газа на 30 миллиардов рублей — некоторые СМИ предположили, что эти дела как-то связаны. В СК РФ эту точку зрения отвергли.