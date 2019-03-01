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Суд освободил экс-сенатора Дерева из-под стражи 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд освободил из-под стражи экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, обвиняемого в хищении 110 миллионов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Коблев.
"Суд отказался продлевать ему меру пресечения и освободил из-под стражи", — сказал он.
Коблев отметил, что в суде у него был один довод: люди, инициировавшие дело против его подзащитного, теперь сами стали фигурантами дела о создании организованного преступного сообщества.
"Теперь ему необходимо срочно пройти лечение в кардиоцентре. Он может свободно передвигаться, но максимально заинтересован в окончании уголовного дела. Мы будем требовать его расследования, а также расследования обстоятельств его возбуждения", — отметил Коблев.
Вячеслав Дерев провел в СИЗО почти год. Его задержали в начале марта 2018-го в поселке Псыж в Карачаево-Черкесии, откуда этапировали в Москву — распространенная в последнее время практика по делам о коррупции в высших эшелонах региональной власти.
По данным следствия, Дерев сколотил преступную группу и похитил из российского бюджета более 110 миллионов рублей через незаконное возмещение НДС. Как отмечали в СК РФ, это дело больше пяти лет, с 2012 года, безуспешно расследовалось региональными следователями, с мертвой точки процесс сдвинулся после передачи в центральный аппарат.
После задержания земляков Дерева из Карачаево-Черкесии — действующего сенатора Рауфа Арашукова и его отца за хищение газа на 30 миллиардов рублей — некоторые СМИ предположили, что эти дела как-то связаны. В СК РФ эту точку зрения отвергли.
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Комментарии3
Криминал , Происшествия , Руслан Коблев , Вячеслав Дерев , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , РИА Новости , Карачаево-Черкесская Республика
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