Заседание по апелляции Хорошавина отложили на неделю

Сахалинский областной суд в четверг отложил на неделю заседание по апелляции на приговор экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным, осужденным за взятки, сообщили РИА Новости в суде.

"Причиной переноса заседания стал отказ одного из фигурантов — бывшего зампреда регионального правительства Сергея Карепкина — от услуг основного адвоката Игоря Янчука", — рассказал собеседник.

Решение Карепкина поддержали Хорошавин и его защитник Ольга Артюхова

Следующее заседание назначено на 6 марта. Начало — в 9.30 (1.30 мск).

Предыдущий двухнедельный перерыв в рассмотрении апелляции произошел из-за госпитализации Карепкина. Ему стало плохо в зале суда, и бригада скорой помощи доставила экс-подчиненного Хорошавина в Сахалинскую областную клиническую больницу Южно-Сахалинска, где он прошел соответствующее лечение.