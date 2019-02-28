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Заседание по апелляции Хорошавина отложили на неделю 

РИА Новости + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сахалинский областной суд в четверг отложил на неделю заседание по апелляции на приговор экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным, осужденным за взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Причиной переноса заседания стал отказ одного из фигурантов — бывшего зампреда регионального правительства Сергея Карепкина — от услуг основного адвоката Игоря Янчука", — рассказал собеседник.
Решение Карепкина поддержали Хорошавин и его защитник Ольга Артюхова.
Следующее заседание назначено на 6 марта. Начало — в 9.30 (1.30 мск).
Предыдущий двухнедельный перерыв в рассмотрении апелляции произошел из-за госпитализации Карепкина. Ему стало плохо в зале суда, и бригада скорой помощи доставила экс-подчиненного Хорошавина в Сахалинскую областную клиническую больницу Южно-Сахалинска, где он прошел соответствующее лечение.
Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, бывшего регионального вице-премьера Сергея Карепкина — к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей, экс-советника главы региона Андрея Икрамова — к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей. Адвокаты фигурантов подали апелляционные жалобы около девяти месяцев назад.
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Криминал , Александр Хорошавин , Ольга Артюхова , ФСИН , РИА Новости
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