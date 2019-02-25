«Главная угроза для воров — они сами»

14 февраля Владимир Путин внес в Госдуму законопроект новой статьи Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Статья предусматривает крайне суровые наказания для криминальной верхушки страны — авторитетов и воров в законе: за один только статус их предлагают сажать на 8-15 лет и штрафовать на пять миллионов рублей. А за участие в воровской сходке можно отправиться в тюрьму на 12-20 лет. Похожие статьи и меры наказания когда-то действовали, но их отменили еще во времена СССР, поэтому предложение президента стало настоящим шоком для криминальных авторитетов, которые вполне вольготно чувствовали себя в России . Почему ворам в законе объявили войну, «Ленте.ру» рассказала Виктория Гефтер, редактор главного портала о криминальном мире России «Прайм Крайм».

«Вор — тюремное явление»

Я не считаю эти меры внезапными. Напротив, в борьбе с оргпреступностью власть демонстрирует системный подход. Количество воров в законе, привлекаемых по статье 210 УК РФ [Организация преступного сообщества или участие в нем], с каждым годом неуклонно растет. Возможно, столкнувшись с какими-то трудностями применения этой статьи, законодатели стали искать более эффективные способы уголовного преследования лидеров преступной среды.

Зачем это нужно? Думаю, едва ли в наше время есть какой-то другой мотив, кроме экономического. Начиная с 90-х годов многие прибыльные виды бизнеса уже не раз меняли собственников, чего не скажешь об активах условно легализовавшихся бывших главарей самых крупных ОПГ, которые смогли не только разбогатеть, но и защитить накопления. Наверняка новый закон в немалой степени ударит и по ним.

По идее, боязнь наказания должна быть сдерживающим фактором для того, чтобы не совершать преступление. А вор в законе, по большому счету, — это чисто тюремное явление… Как говорится, назвался груздем — полезай в кузов. Настоящего вора тюрьмой не запугаешь.

«Все российские воры и так под колпаком»

Вообще, драконовские меры в отношении воров в законе уже принимались в советские времена. В 1947 году с разницей в две недели вышли соответствующие указы Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР: один — заменивший смертную казнь 25 годами, второй — поднявший сроки наказания за кражу с одного года до десяти лет. Для одних воров это стало веским стимулом завязать с воровским ремеслом, для других — пойти на службу к властям, для третьих — вступить в войну с отступниками («суками»). Массовая резня, более известная как «сучьи войны», продолжалась в лагерях пять-шесть лет, практически до полного взаимного уничтожения противников.

В 60-е за сходки в лагерях ворам добавляли по семь лет. Примечательно, что нынешний закон тоже предусматривает похожий «сучий» маневр. Скорее всего, следующим этапом будет учреждение спецтюрьмы — вероятно, на базе Красноярского УФСИН , где все осужденные — преступные лидеры и воры в законе — будут содержаться в изоляции от внешней среды. Там будет проводиться планомерная работа по их разложению и дискредитации. Разговоры об этом ходят уже не первый год. Но и это уже было в истории…

На самом деле все российские воры и так под колпаком. Они легально живут в России с семьями по адресу прописки — все это результат неких договоренностей с властями, взаимовыгодный симбиоз. Воры в основном делают то, что им говорят. Скажут уехать — уедут, разрешат остаться — останутся. В помощи [властям] редко отказывают. Сами по себе [воры] наносят экономике страны ущерб не сравнимый с тем, какой причиняют «белые воротнички». Но, видимо, по какой-то причине что-то в этом раскладе перестало устраивать одну из сторон.

Возможно, для сохранения статус-кво от воров потребуют большего, чем они давали, потому что теперь появятся более мощные рычаги воздействия. Наверное, просто пересажать воров — не самоцель. Они и так сидят — 45 воров в законе на страну: 12 арестованы, 33 отбывают наказание. Система отлажена. Другое дело, если за поправками в УК РФ последует некая (возможно, негласная) реформа ФСИН, которая полностью исключит влияние воров на арестантскую среду… Тогда эта история будет иметь совсем другое развитие.

«Преследование воров влечет разгул преступности»

Между тем бытует мнение, подтвержденное жизненным опытом, что преследование воров неизбежно влечет за собой разгул преступности. Увеличивается количество разбоев, изнасилований и так далее. С этим, например, столкнулась в свое время независимая Грузия. А после того, как ворам позволили вернуться и навести порядок, ситуация нормализовалась.

Надеюсь, законодатель предусмотрел возможный эффект от своей реформы и имеет готовый рецепт на все случаи жизни. Между тем воры — не единственные, против кого направлен этот законопроект. МВД всегда занималось ворами, но практически не уделяло внимания лидерам крупных организованных преступных сообществ, которые, в отличие от воров, есть в каждом регионе.

В свое время войну ворам в законе в Грузии объявил Михаил Саакашвили : была проделана большая работа, но ожидаемых результатов она не принесла. Преследование воров было законодательно подкреплено новыми статьями в УК Грузии: «За принадлежность к воровскому миру» (для рядового криминала) и «За обладание воровским титулом» (для воров в законе). Санкция — до восьми лет лишения свободы. Число воров не уменьшилось, их влияние не ослабло. В обмен на незначительное снижение срока от воровского титула за все время отрекся только один вор. Зато пережившим репрессии это прибавило авторитета.

Все воры, осуществлявшие преступную деятельность на территории Грузии, были заочно приговорены к длительным срокам и объявлены в розыск. Многие были задержаны за границей и экстрадированы на родину. Свидетелями в суде выступали сотрудники профильных подразделений МВД. В одном случае в качестве доказательства судом были приняты слова матери вора в законе, которая подтвердила что ее сын — вор. Всего по новой статье было осуждено более 50 воров.

С приходом в 2012 году к власти в Грузии Бидзины Иванишвили все воры были постепенно отпущены на свободу по амнистии. На этом антиворовская кампания фактически свернулась. Сейчас депортация в Грузию ворам ничем не грозит, в судах им выносят оправдательные вердикты и отпускают. Во всей стране в тюрьме находится один-единственный вор. Недавно о борьбе с ворами заговорили в Армении, но я не думаю, что тут есть какой-то тренд. Просто в Грузии новая власть проявила к ворам лояльность, а в Армении — не проявила, но и то избирательно.

«Авторитеты поначалу залягут на дно»

Российский воровской мир воспринял новости о своих невеселых перспективах с озабоченностью. Воры выясняют подробности, механизм применения, доказательную базу. Обсуждают возможные обходы. Кое-кто «от греха подальше» подумывает «встать на лыжню» [покинуть страну]. Вероятнее всего, после принятия антиворовского закона в России авторитеты поначалу залягут на дно. Если убедятся, что это не временный «шухер» вроде Олимпиады или мундиаля, будут эмигрировать или пытаться искать общий язык с властью — и за себя, и за своих близких.

Шансы на то, что «под раздачу» новых законов попадут случайные люди, ничтожны. Они просто не представляют интереса для МВД. В любом случае воры среагируют на опасность быстрее, чем она наступит, и потом приспособятся к ситуации. Они гораздо проворнее, чем бюрократический аппарат. По большому счету ничего сверхъестественного воровскому миру как таковому не грозит. Думаю, он устоит, если объединится. Но сейчас этот мир разобщен. Главная угроза для воров — не законы отдельно взятого государства, а они сами.