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Суд арестовал замглавы администрации Щелковского района 

News.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест заместителя главы администрации Щелковского района Подмосковья Ирину Иванову. Ей вменяют коррупцию с муниципальной собственностью, передаёт корреспондент News.ru.
«Суд постановил избрать в отношении Ивановой меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля», — огласила решение судья.
По данным следствия, Иванова совместно с начальником управления земельных отношений Виталием Андрусенко продала муниципальную землю по заниженной цене третьим лицам. Ущерб по делу составляет более пяти млн рублей. Кроме того, следствие продолжает устанавливать всех участников данной сделки.
Виталий Андрусенко был арестован в прошлом году по делу о взятке в размере 20 млн рублей, писал News.ru.
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Криминал , Происшествия , Ирина Иванова , Москва , Московская область
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