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В Париже неизвестный напал с ножом на пассажира трамвая 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Полицейские открыли огонь по неизвестному, напавшему с ножом на пассажира трамвая в Париже, передаёт радиостанция Europe 1.
Сообщается, что инцидент произошёл на севере французской столицы. Мужчина начал угрожать прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов, те попытались различными способами нейтрализовать злоумышленника, затем выстрелили ему в ногу.
По предварительным данным, между двумя пассажирами завязалась ссора по причине того, что один из них отказался давать деньги нищему.
Оба пассажира трамвая получили ранения. В настоящее время ведётся расследование.
15 февраля неизвестный совершил нападение с использованием кислоты в парижском метро.
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Криминал , В мире , Европа , Происшествия , МВД , радио Europe1
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