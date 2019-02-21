В Париже неизвестный напал с ножом на пассажира трамвая

Полицейские открыли огонь по неизвестному, напавшему с ножом на пассажира трамвая в Париже, передаёт радиостанция Europe 1

Сообщается, что инцидент произошёл на севере французской столицы. Мужчина начал угрожать прибывшим на место происшествия сотрудникам правоохранительных органов , те попытались различными способами нейтрализовать злоумышленника, затем выстрелили ему в ногу.

По предварительным данным, между двумя пассажирами завязалась ссора по причине того, что один из них отказался давать деньги нищему.

Оба пассажира трамвая получили ранения. В настоящее время ведётся расследование.

15 февраля неизвестный совершил нападение с использованием кислоты в парижском метро.