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Картофельный вор «погорел» на сугробе 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сыктывкаре вынесли обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя, похитившего четыре сетки с картофелем.
Как сообщает местная прокуратура, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).
В начале января 2019 года он взломал дверь в сарай на территории поселка Верхний Чов и вынес 92 килограмма картофеля. Овощи вор погрузил в автомобиль и уехал, однако по дороге въехал в сугроб, где отпечатался номер транспортного средства. После этого личность юноши была установлена. Владельцу правоохранительным органам удалось вернуть лишь одну из четырех похищенных сеток картофеля.
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