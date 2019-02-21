В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки

Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что следователи завели дело в связи со смертью пациентки этой клиники. По версии следствия, вечером 23 июля 2018 года в одной из московских частных клиник в ходе проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась. По информации источника РИА Новости, женщине должны были делать пластическую операцию. По предварительным данным, плохо ей стало после укола лидокаина.

"Клиника "Асклепий мед" в Москве закрыта", — говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что у организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, что не давало ей право оказывать медпомощь. При этом клиника предлагала широкий спектр медуслуг, которые не были безопасными для пациентов. Врачи клиники не имели должной квалификации, отсутствовало необходимое оборудование, применялись недоброкачественные и просроченные лекарства и медизделия.