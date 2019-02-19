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На Урале ищут взломщика, похитившего из банкомата три миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция на Урале ведет поиск злоумышленника, который похитил из банкомата в городе Златоуст Челябинской области три миллиона рублей, сообщила во вторник пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным пресс-службы, в дежурную часть отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу обратились представители челябинского отделения банка, сообщив о хищении денежных средств из банкомата.
"Установлено, что ночью неизвестный, находясь в помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса банка, расположенного в Златоусте по улице Строителей, 13, путем взлома банкомата похитил из него денежные средства. Ущерб составил более 3 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Полиции проводит оперативно-розыскные мероприятия, уточняется в сообщении.
Приметы подозреваемого: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, был одет в пуховик с капюшоном черного цвета, штаны болоньевые черного цвета, поясняет пресс-служба.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), максимальная санкция — лишение свободы на срок до 10 лет, добавляется в сообщении.
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Криминал , Происшествия , МВД , Златоуст , Челябинская Область
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