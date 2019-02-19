На Урале ищут взломщика, похитившего из банкомата три миллиона рублей

По данным пресс-службы, в дежурную часть отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу обратились представители челябинского отделения банка, сообщив о хищении денежных средств из банкомата.

"Установлено, что ночью неизвестный, находясь в помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса банка, расположенного в Златоусте по улице Строителей, 13, путем взлома банкомата похитил из него денежные средства. Ущерб составил более 3 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Полиции проводит оперативно-розыскные мероприятия, уточняется в сообщении.

Приметы подозреваемого: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, был одет в пуховик с капюшоном черного цвета, штаны болоньевые черного цвета, поясняет пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), максимальная санкция — лишение свободы на срок до 10 лет, добавляется в сообщении.