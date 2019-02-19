В Москве подростки напали на лейтенанта полиции, заявил источник

"Подростки в ходе конфликта на юго-востоке Москвы нанесли побои лейтенанту внутренней службы, инспектору по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД России", — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, похищено ничего не было. Источник также рассказал, что в госпитале МВД инспектору оказали помощь, после чего отпустили.

Проводится проверка, возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"), добавил собеседник.