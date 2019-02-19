Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появилась версия чудесного спасения Бодрова
Появилась версия чудесного спасения Бодрова

В Москве подростки напали на лейтенанта полиции, заявил источник 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подростки нанесли побои лейтенанту полиции в ходе конфликта на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Подростки в ходе конфликта на юго-востоке Москвы нанесли побои лейтенанту внутренней службы, инспектору по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД России", — сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, похищено ничего не было. Источник также рассказал, что в госпитале МВД инспектору оказали помощь, после чего отпустили.
Проводится проверка, возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"), добавил собеседник.
Последние новости
Обратный эффект: США помогли России накопить 450 миллиардов долларов Журналистку Times не впечатлила "бездушная" Москва без очередей и авосек В Австрии предрекли конец украинской монополии на транзит газа
Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Башаров обратился к супруге с требованием
Шоу-бизнес
Сирийская армия пошла в наступление
В мире Ближний Восток
Центр Малышевой оштрафовали
Шоу-бизнес
Китай показал беспилотный ударный корабль
Армия Оружие
Отец Децла ответил возмущенному внуку
Шоу-бизнес
Опубликовано видео «охоты» российских вертолетов в Сирии
Армия Оружие
Лавров назвал цели США в Сирии
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение