Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский полицейский обокрал убитого и получил условный срок 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В подмосковном Воскресенске осудили бывшего полицейского, который украл 55 тысяч рублей с банковской карты убитого. Об этом сообщаетcя на сайте управления Следственного комитета по Московской области.
В мае 2018 года оперуполномоченный Белозерского отдела полиции по Воскресенскому району прибыл на вызов в садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Весна», где обнаружили тело мужчины. На месте происшествия полицейский нашел две банковские карты погибшего, с одной из которых снял 55 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.
На полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража») и части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»).
Обвиняемый полностью признал свою вину. Он получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.
18 февраля в Сочи полицейский насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии. Школьница переходила дорогу по зебре, когда 26-летний водитель на Huyndai совершил наезд. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Последние новости
Умер Карл Лагерфельд Полковник ГРУ Квачков вышел из колонии Российским военным запретили иметь смартфоны и вести соцсети
Комментарии2
Криминал , Происшествия , Воскресенск
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Башаров обратился к супруге с требованием
Шоу-бизнес
Сирийская армия пошла в наступление
В мире Ближний Восток
Центр Малышевой оштрафовали
Шоу-бизнес
Китай показал беспилотный ударный корабль
Армия Оружие
Отец Децла ответил возмущенному внуку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение