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Ранее судимый мужчина убил женщину за отказ снизить цену на шапку 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель города Черепаново Новосибирской области зарезал женщину, которая ответила ему отказом снизить цену за пошив шапки и перчаток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
45-летний мужчина пришел вечером в дом на улице Урицкого в городе Черепаново Новосибирской области, чтобы попросить живущую там женщину снизить цену за пошив шапки и перчаток. Получив отказ, он взялся за нож.
«Мужчина, недовольный отказом, достал принесенный с собой нож, нанес три удара в область груди и 24 в область спины. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Кроме того, после совершения убийства, мужчина похитил из дома денежные средства, видеокамеру и продукты питания», — говорится в сообщении ведомства.
В региональном СК также сообщили, что подозреваемый ранее был судим за совершение убийства с особой жестокостью. На данный момент он задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю СКР.
Судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается. Сейчас следователи устанавливают и изучают все факты убийства.
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Криминал , Происшествия , СКР , Новосибирская Область , Черепаново
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