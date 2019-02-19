Ранее судимый мужчина убил женщину за отказ снизить цену на шапку

Житель города Черепаново Новосибирской области зарезал женщину, которая ответила ему отказом снизить цену за пошив шапки и перчаток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

45-летний мужчина пришел вечером в дом на улице Урицкого в городе Черепаново Новосибирской области, чтобы попросить живущую там женщину снизить цену за пошив шапки и перчаток. Получив отказ, он взялся за нож.

«Мужчина, недовольный отказом, достал принесенный с собой нож, нанес три удара в область груди и 24 в область спины. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Кроме того, после совершения убийства, мужчина похитил из дома денежные средства, видеокамеру и продукты питания», — говорится в сообщении ведомства.

В региональном СК также сообщили, что подозреваемый ранее был судим за совершение убийства с особой жестокостью. На данный момент он задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю СКР

Судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается. Сейчас следователи устанавливают и изучают все факты убийства.