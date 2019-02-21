Основатель Baring Vostok попросил дополнительный матрас из-за больной спины

"Майкл Калви и Филипп Дельпаль переведены из карантина в общую камеру. Калви — в восьмиместную, Дельпаль — в четырехместную", — рассказали в ОНК.

"Калви и Дельпаль не жалуются на условия содержания. В то же время руководство СИЗО отказало американцу в предоставлении дополнительного матраса из-за болезни спины. Они мотивировали это тем, что нет медицинских показаний. Калви попросил провести МРТ спины, надеемся, что в последующем ему будет предоставлен ортопедический матрас", — отметили в ОНК.

Также сообщается, что адвокаты посетили фигурантов дела.

"Сокамерники Калви — это люди, подозреваемые в экономических преступлениях, в незаконном обороте наркотиков, а одному вменяется попытка угрожать лицу, ведущему расследование или осуществляющему правосудие", — добавили в ОНК.

"У Калви нет проблем с сокамерниками, но члены ОНК обратили внимание руководства СИЗО на приказ ФСИН, согласно которому подозреваемые по экономическим преступлениям должны содержаться отдельно", — заявили в ОНК.

Отмечается, что Калви и Дельпаль содержаться в просторных, светлых камерах, в каждой из которых есть горячая вода, телевизор и холодильник, также Дельпалю выдали книгу на французском языке. Указывается, что фигуранты дела содержаться раздельно. В камере Дельпаля сейчас трое арестантов, добавили в ОНК.

Члены ОНК посетили граждан США и Франции в рамках межведомственного взаимодействия с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей в РФ.

В минувшую субботу Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви и его партнера француза Филлипа Дельпаля по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Помимо американца и француза, содержащихся в "кремлевском централе", под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян , председатель совета директоров "Норвик банка" , бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ

Свою причастность к делу Дельпаль отрицает.