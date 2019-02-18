СК может выйти на «челябинского спрута»

В декабре прошлого года Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова, сообщают «Аргументы недели».

По данным следствия, Белоусов находился в преступной связи с экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которому инкриминируется получение в рамках программы по ремонту дорог региона «откатов» на 3,4 миллиарда рублей. Однако после отставки Юревича механизмы хищений бюджетных средств сохранились и продолжают действовать. Это позволяет предположить, что кто-то пытается сделать Юревича и Белоусова основными фигурантами, дабы пустить следствие по ложному следу.

Организаторы хищений уходят в тень

Начать здесь следует с открытого письма, которое в середине февраля генпрокурору Юрию Чайке и спикеру Госдумы Вячеславу Володину направила тёща Вадима Белоусова. 76-летняя Маргарита Бутакова в настоящее время находится в следственном изоляторе, проходя вместе с зятем по одному делу. В своё письме Бутакова заверяет — ни она сама, ни Белоусов, ни Юревич не виновны в том, что им инкриминируют. Когда в 2014 г. стало ясно, что хищения вскрыты и за них придётся ответить, участники преступной схемы Сергей Вильшенко, Екатерина Краснихина, Константин Овчинников и Алексей Башаев вместе со своими адвокатами придумали план. Они уверяли следствие, что передавали украденные деньги Юревичу и Белоусову — дескать, те являлись организаторами всей схемы. Для следствия это стало подарком.

Как известно, дела о взятках раскрываются крайне сложно. А если имеются «показания» взяткодателей, всё расследования можно построить только на этом. Именно по этому, отправить дело Бутаковой в суд сама цель. «Прежде всего для того, чтобы приговор в отношении меня стал неоспоримым доказательством преюдициального характера вины Юревича М. В. и Белоусова В. В. в преступлении, которого ни они, ни я не совершали», — пишет Маргарита Бутакова. Таким образом приговоры в их отношении позволят руководителям и бенефициарам компаний из «челябинской схемы» избежать ответственности и продолжить «осваивать» государственные миллиарды.

Безусловно, может возникнуть вопрос — а стоит ли доверять словам Бутаковой? Что, если и она пытается избежать наказания? Однако, как уже говорилось, есть факты, оспорить которые весьма сложно на сегодняшний день.

Вернёмся к персонам, имена которых называла Бутакова в своём письме — Константину Овчинникову и Сергею Вильшенко. Первый из этой пары, бывший директор «Челябинскавтодора» и совладелец ООО «Технопарк», хорошо знаком правоохранителям — именно он некогда дал показания на Юревича.

В свою очередь Сергей Вильшенко является ключевым владельцем «Технопарка». Однако для того, чтобы лучше с ним познакомиться, знающие люди советуют присмотреться к компаниям ЗАО «ФОРБ» и её дочке АО «Амарант». Обе занимаются регистрацией и продажей фирм «под ключ». В связи с этим за каждой числится несчитанное множество «дочек» — ЗАО «Каслидорремстрой», ООО «Пластовское ДРСУ», АО «Южуралмост», ЗАО «Южуралавтобан» и другие. Стороннему человеку эти названия мало что скажут, а вот в Челябинске знает каждый — именно «Южуралавтобан», как установило следствие, являлась ключевым звеном схемы по хищениям и откатам. То есть, была эдакой «черной дырой» и «прачечной» для денег. Так вот: одним из бенефициарных владельцев, указанных выше «Южуралавтобана», «Каслидорремстроя» и «Пластовского ДРСУ» являлась как раз АО «Амарант», генеральным директором которой числится Геннадий Вильшенко — отец Сергея Вильшенко. Именно сын, а не отец, как полагают наблюдатели, крутит все дела. Одному, впрочем, за всем уследить сложно. На этот счёт у него имелась «боевая подруга» — Екатерина Краснихина, де-юре возглавлявшая целый перечень компаний, аффилированных с «Амарантом», «Южуралатобаном» и прочими. В общем круг замкнулся.

Борис Дубровский и его дочка

Почему Краснихина «имелась»? Нет-нет, она жива и здравствует, правда последнее время не в шикарных апартаментах, а в камере следственного изолятора — Краснихину обвиняют в крупных хищениях, связанных с другими компаниями. И вот теперь мы подходим к самому интересному. В ходе процесса с участием Краснихиной перед глазами суда и общественности мелькнули несколько более чем любопытных документов. Из которых следовало: тот самый Сергей Вильшенко и сама Краснихина заранее завещали свои доли в компаниях «Технопарк», «Южуралмост» и «Амарант» некоей Татьяне Солончак. Кроме того, Вильшенко и Краснихина оформили в пользу Солончак два завещательных распоряжения, передавая ей права на лежащие в банке «Открытие» десятки миллионов долларов, полученные в качестве дивидендов от участия в строительных организациях региона. Кроме того, под видом дивидендов от указанных выше фирм она получила более 70 млн рублей, размещённых на счете в банке «СМП».

Когда относительно молодые и вполне здоровые люди вдруг оформляют завещание, это не может не вызывать удивление. К тому же объектами последней воли, как правило, становятся дети, родители и близкие родственники. С чего ж такая щедрость?

Вероятно, ответ кроется в одном любопытном документе. В ходе судебных заседаний было обнародовано свидетельство о рождении дочки Солончак. Отцом девочки в нём значился некий Борис Дубровский. При этом указанные в свидетельстве отчество, дата и год рождения родителя невероятным образом полностью совпали с данными другого Бориса Дубровского — ныне действующего губернатора Челябинской области.

Контракты на 40 миллиардов

Итак, следствие пытается убедить, что именно экс-губернатор Юревич воровал деньги, предназначенные для ремонта и обслуживания дорог региона. Хищения якобы производились через ЗАО «Южуралавтобан». Но вот что интересно: Юревич уже давно не губернатор, а «Южуралавтобан» — банкрот. Как же тогда объяснить новые скандалы вокруг проведения дорожного строительства в Челябинской области?

Теперь крупнейшим дорожным подрядчиком становится компания «Южуралмост», завещанная Татьяне Солончак. По факту, в начале 2016 года она получила два заказа от регионального Миндорхоза на общую сумму в 13 миллиардов рублей. Тогда это вызвало большие вопросы: для чего заключать столь крупный контракт? Но региональные чиновники отстранённ сообщили — мол, так проще контролировать выполнение работ.

Летом прошлого года последовал новый контракт — теперь на 8 миллиардов рублей. На этот раз ситуация выглядела настолько беспардонно, что челябинские антимонопольщики не выдержали и возбудили дело о сговоре на торгах по ремонту дорог. Причём не только в отношении Министерства дорожного хозяйства и «Южуралмоста», но и лично губернатора Бориса Дубровского!

«У нас есть доказательства участия губернатора в антиконкурентном соглашении, — заявлял начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. — За участие в антиконкурентном соглашении предусмотрена уголовная либо административная ответственность, в зависимости от тяжести наступивших последствий».

Любопытно, чем же объяснялась такая горячая любовь главы региона к «Южуралмосту», завещанному Татьяне Солончак? Верно ли будет предположить, что дело не только в деньгах, но и в свидетельстве о рождении маленькой девочки?

И что же — через неделю после демарша антимонопольщиков челябинские СМИ сообщили: на главу регионального управления ФАС поступила жалоба в ФСБ. Как тут не вспомнить, что отец Сергея Вильшенкоранее сам возглавлял подразделение ФСБ в городе Златоуст.

В итоге для Бориса Дубровского всё закончилось хорошо — дело о сговоре отложили в долгий ящик. И вот, буквально в середине января прошла очередная новость: власти Челябинской области разыграли еще один контракт на обслуживания региональных дорог до конца 2021 года. Стоимость заказа — свыше 15 миллиардов рублей. Однако столь крупный контракт ко всеобщему удивлению достался невесть откуда взявшейся московской фирме «Ойкумена». Что случилось, недоумевали челябинцы, власть, что ли переменилась? Но вскоре все вопросы отпали. Местное издание «Челябинская лента» сообщила: выигранный москвичами аукцион был всего лишь операцией прикрытия! А «Коммерсант» привёл слова активиста «Общероссийского народного фронта» Александра Кулакова:

«Они договорились между собой. Это называется картельный сговор».

По мнению экспертов, теперь «Южуралмост» просто станет субподрячиком и получит свои миллиарды.

Сколько бюджетных денег таким образом уже ушло? Если верить подсчётам Федеральной налоговой службы, всего с 2014 по 2017 годы структуры Сергея Вильшенко получили от региональных властей свыше 330 госконтрактов, общая стоимость которых превысила 40 миллиардов рублей. При этом порядка 200 млн долларов были выведены за границу и осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии. Также налоговые службы предполагают, что более 1 млрд рублей могли быть обналичено через фирмы-однодневки на территории России.

Пора на нары?

Что же в итоге вырисовывается? Похоже, что всё говорит об одном: слова Бутаковой о том, что на неё, Белоусова и Юревича пытаются повесить ответственность за чужие хищения, верны. Поскольку факты свидетельствуют — после смены губернатора в системе распределения дорожных контрактов мало что изменилось. В Челябинской области по-прежнему продолжает действовать коррупционный спрут. Щупальца у которого весьма длинные и дотягиваются очень высоко. К примеру, налоговикам, выявившим в группе компаний «Автобан» хищения на 3,4 млрд, так и не дали привлечь виновных к ответственности.

Наверняка, правоохранителям и следствию стоит до конца разобраться в ситуации. А пока вся компания чувствует себя уверенно. Сергей Вильшенко уехал в Лондон, а Татьяна Солончак в конце 2017 г. вместе с дочерью улетела на постоянное место жительства в Швейцарию, устроив дочку на обучение в Институт Розенберга в г. Сант-Гален и престижную Американскую школу в Швейцарии «ТАСИС».