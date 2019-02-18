Суд зарегистрировал ходатайство о пересмотре дела «ловца покемонов»

Суд в Петербурге зарегистрировал ходатайство о пересмотре дела блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок после "ловли покемонов" в храме, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге . Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. Суд назначил Соколовскому 3,5 года лишения свободы условно. Позже срок сократили до 2 лет и 3 месяцев. Кроме того, Соколовского внесли в список экстремистов. В январе адвокат блогера Алексей Бушмаков сообщил РИА Новости , что подал ходатайство о пересмотре дела в Верх-Исетский суд в связи со смягчением статьи об экстремизме.

Ходатайство о пересмотре дела направлено в Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга по месту проживания Соколовского.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство адвоката Бушмакова А. В. о приведении приговора в соответствие с действующим законодательством в порядке статьи 10 УК РФ в отношении осужденного Соколовского Р. Г. ", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал закон о смягчении 282-й статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела об экстремизме.

Теперь нельзя возбуждать уголовное дело против людей, впервые преступивших закон. При этом их деяние не должно представлять "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Уголовная ответственность наступать, только если нарушение совершено чаще одного раза в год.